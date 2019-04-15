Политика Лукашенко готов выступить посредником в конфликте на Донбассе

2019-04-15 17:30 180

 

Президент Беларуси Александр Лукашенко готов присоединиться к урегулированию конфликта на Донбассе, если этого пожелают лидеры России и Украины, пишет БЕЛТА.

Глава белорусского государства заявил, что недавно обсуждал этот вопрос со спецпредставителем ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартином Сайдиком.

"Может быть, и не следовало с моей стороны, но видя, как вялотекуще идет этот процесс, никуда не годный процесс, как не исполняются Минские договоренности, которые были достигнуты, я откровенно высказался: если договорятся два президента - России и Украины, Путин и Порошенко - и будут видеть усиление роли Беларуси там (потому что мы родные, мы три сестры: Россия, Беларусь и Украина), то мы готовы исполнить эту роль. Но навязываться в миротворцы, навязываться в посредники - мы никогда на это не пойдем. Нам это не то что не нужно, нам это не к лицу", - отметил Лукашенко.

Вместе с тем он признался, что его неоднократно критиковали из-за попыток помочь.

"Как только я начинаю что-то говорить об Украине, об меня начинают ноги вытирать то в России, то в Украине. Кому-то что-то не нравится. Поэтому и сказал: вы, господа, договаривайтесь, увидите нас в этой договоренности - мы постараемся исполнить ту роль, которая будет нам отведена. Цель одна - мир и стабильность в районе Донбасса и Луганска и на всей Украине", - подчеркнул Лукашенко и добавил, кто конфликт в Украине до сих пор опасен для Беларуси.

"Очень много людей, которые передвигаются через границу с оружием, некоторые белорусы поехали и повоевали там, понюхали крови - это тоже очень опасная тенденция. Что там говорить: страна расположена рядом с нами, поэтому, хочу я этого или нет, хочет белорусский народ этого или нет, я и белорусский народ вовлечены в этот конфликт", - заявил Лукашенко и подчеркнул, что война находится "за забором".

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