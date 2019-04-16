Мир фото + видео Президент Франции с женой вошли в еще горящий Собор Парижской Богоматери

2019-04-16 10:14 333

Президент Франции Эммануэль Макрон, вместе с женой Брижит, зашел внутрь Собора Нотр-Дам, несмотря на то, что пожарные еще боролись с огнем. 

Как сообщает Le Figaro, французский лидер в сопровождении своей жены и в окружении сотрудников экстренных служб вошел в Собор и прошел от входа с десяток метров. Президент осмотрел внутреннюю часть помещения. В это время с потолка на пол сыпались искры, а под крышей догорало пламя.

 "Нам удалось избежать самого наихудшего сценария. Весь наш народ, вся Франция благодарна своим пожарным", - заявил на пепелище Сорбора глава государства.

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