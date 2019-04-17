Курьезы Турецкий таксист вернул клиентам забытые в машине 30 тысяч евро

2019-04-17 14:16 150

В Стамбуле двое туристов из Туниса забыли в такси сумку с 30 тысячами евро. В тот же день водитель вернул ее забывчивым иностранцам. 

"Двое туристов-тунисцев, которые взяли такси из аэропорта Стамбула до отеля в районе Кумкапы, забыли в авто сумку с 30 тысячами евро. Водитель обнаружил ее, когда в машину садился следующий пассажир. И в тот же день вернул владельцам", -  сообщает CNN Turk.

20-летний водитель Хакан Канат рассказал, что у него и в мыслях не было присвоить сумку - он больше беспокоился, сможет ли найти владельцев.

Тунисцы поблагодарили таксиста за честность и вручили 100 евро в качестве вознаграждения.

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