фото-видео видео Вышел новый трейлер продолжения ленты "Форсаж" Дэвида Литча

2019-04-19 12:41 132

Обнародован новый трейлер кинохита Форсаж: Хоббс и Шоу с Дуэйном Джонсоном и Джейсоном Стэйтемом в главных ролях. Ролик за сутки набрал в Сети свыше миллиона просмотров.

Производством картины занимается студия Universal Pictures. В основу фильма положена история о враждующих героях, которые вынуждены объединиться, чтобы победить злодея - генетически прокачанного суперсолдата - в исполнении Идриса Эльбы.

Режиссером ленты выступил Дэвид Литч, известный по Дэдпулу-2. Премьера ее намечена на август текущего года.