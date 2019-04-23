Политика фото Порошенко публично заявил, что через год планирует вернуться на Банковую

2019-04-23 13:16 111

Проигравший второй тур выборов Петр Порошенко вышел к людям, которые пришли с акцией под АП, и пообещал вернуться на Банковую через год.

"Мы объединяемся для того, чтобы обеспечить наши общие победы. Уже в ближайшем будущем совместно мы идем побеждать на парламентские выборы. Совместно мы вернемся на улицу Банковую после следующих президентских выборов. И вместе мы спасем и защитим", - отметил Порошенко.

После этого сторонники Порошенко начали скандировать: "Через год". Президент ответил: "Хорошо, друзья. Через год, так через год".

Порошенко добавил, что идет побеждать на парламентских выборах.

"Единственное, чего я не могу допустить - это отчаяние. Единственное, чего мы не можем допустить - это отчаяния. Единственное, чего мы не можем допустить - неверия в собственные силы и неверия в Украину. Я оптимист, потому что нельзя быть настроенным на победу и не верить в победу. И наша сегодняшняя встреча является лучшей демонстрацией, что мы не растеряны. Мы знаем, что нам делать. Мы знаем, что мы едины. Мы знаем, что наши главные победы впереди, потому что нам с вами надо защищать Украину. И если мы ее не защитим, ее никто не защитит. Нас миллионы, и нас будет еще больше. Мы не будем больше допускать ошибок. Мы будем решительны и объединены. Мы остановим российскую агрессию, мы освободим украинскую землю, мы увеличим благосостояние украинских граждан и преодолеем бедность. Мы, главное, обеспечим вступление Украины в НАТО и в ЕС", - заявил Порошенко.