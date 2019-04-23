Политика фото Порошенко публично заявил, что через год планирует вернуться на Банковую

2019-04-23 13:16 111

Проигравший второй тур выборов Петр Порошенко вышел к людям, которые пришли с акцией под АП, и пообещал вернуться на Банковую через год. 

"Мы объединяемся для того, чтобы обеспечить наши общие победы. Уже в ближайшем будущем совместно мы идем побеждать на парламентские выборы. Совместно мы вернемся на улицу Банковую после следующих президентских выборов. И вместе мы спасем и защитим", - отметил Порошенко.

После этого сторонники Порошенко начали скандировать: "Через год". Президент ответил: "Хорошо, друзья. Через год, так через год".

Порошенко добавил, что идет побеждать на парламентских выборах.

"Единственное, чего я не могу допустить - это отчаяние. Единственное, чего мы не можем допустить - это отчаяния. Единственное, чего мы не можем допустить - неверия в собственные силы и неверия в Украину. Я оптимист, потому что нельзя быть настроенным на победу и не верить в победу. И наша сегодняшняя встреча является лучшей демонстрацией, что мы не растеряны. Мы знаем, что нам делать. Мы знаем, что мы едины. Мы знаем, что наши главные победы впереди, потому что нам с вами надо защищать Украину. И если мы ее не защитим, ее никто не защитит. Нас миллионы, и нас будет еще больше. Мы не будем больше допускать ошибок. Мы будем решительны и объединены. Мы остановим российскую агрессию, мы освободим украинскую землю, мы увеличим благосостояние украинских граждан и преодолеем бедность. Мы, главное, обеспечим вступление Украины в НАТО и в ЕС", - заявил Порошенко.

 

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

документ Скандальный губернатор Закарпатья Геннадий Москаль подал в отставку

2019-04-23 12:15 153

документ На президента Порошенко подал в суд судья Окружного админсуда Киева

2019-04-23 11:42 159

фото Порошенко: Мы вернемся на Банковую после следующих выборов

2019-04-22 20:03 528

ГПУ выписала повестки Гонтаревой, Ложкину и другим чиновникам из окружения Порошенко

2019-04-22 19:00 627

Еще новости в разделе "Политика"

фото Порошенко публично заявил, что через год планирует вернуться на Банковую

2019-04-23 13:16 111

документ Скандальный губернатор Закарпатья Геннадий Москаль подал в отставку

2019-04-23 12:15 153

документ На президента Порошенко подал в суд судья Окружного админсуда Киева

2019-04-23 11:42 159

После года под стражей Савченко пришла в Раду и даже подала законопроект

2019-04-23 11:14 249
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

фото Порошенко публично заявил, что через год планирует вернуться на Банковую 2019-04-23 13:16 111
документ Скандальный губернатор Закарпатья Геннадий Москаль подал в отставку 2019-04-23 12:15 153
документ На президента Порошенко подал в суд судья Окружного админсуда Киева 2019-04-23 11:42 159
После года под стражей Савченко пришла в Раду и даже подала законопроект 2019-04-23 11:14 249

Лента

14:12 Главным юрисконсультом Facebook назначили чиновницу из Госдепа США
фото 13:56 Уикенд с ребенком: В Нацоперетте - музыкальная сказка «Белоснежка и семеро гномов»
фото 13:44 Активисты Extinction Rebellion захватили лондонский Музей естествознания
фото 13:16 Порошенко публично заявил, что через год планирует вернуться на Банковую
13:03 Активисты требуют от Агентства по вопросам госслужбы расследовать, как имеющий отношение к «финансовым пирамидам» налоговик Кавылин оказался среди конкурсантов на должность главы ГФС
12:43 Бензин в дефиците: Беларусь приостановила поставки топлива в Украину и Польшу
документ 12:15 Скандальный губернатор Закарпатья Геннадий Москаль подал в отставку
документ 11:42 На президента Порошенко подал в суд судья Окружного админсуда Киева
11:14 После года под стражей Савченко пришла в Раду и даже подала законопроект
КАРТА 10:41 Резкое обострение в зоне ООС на Донбассе - у ВСУ есть потери и раненые