фото-видео видео Раскрыт сюжет финального сезона "Игры престолов" - армия Короля Ночи достигает Винтерфелла

2019-04-26 22:12 234

Финальный сезон ставшего уже культовым сериала "Игра престолов" стартовал,  фанаты с нетерпением ждут премьеры каждой новой серии. После выхода 21 апреля второго эпизода канал НВО показал проморолик третьего.

В новом тизере армия Короля Ночи наконец-то достигает Винтерфелла. Серия продолжительностью 1 час 22 минуты выйдет 28 апреля.

 Напомним, заключительная часть культового шоу расскажет про борьбу людей с нежитью и битву правителей за Железный трон.

Чтобы избежать утечек сюжета, его не показывали критикам и рецензентам до официальной премьеры. Тем не менее фанаты успели разобрать промо-материалы и составить несколько теорий насчет развития событий в финале шоу. Одну из них создатели сериала уже подтвердили – это теория о судьбе Винтерфелла. Шоураннеры также составили музыкальную подсказку о том, как закончится сериал.

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фото-видео

видео Раскрыт сюжет финального сезона "Игры престолов" - армия Короля Ночи достигает Винтерфелла 2019-04-26 22:12 234
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