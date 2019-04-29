Политика При подсчете голосов на выборах в Индонезии погибли около 300 человек

2019-04-29 11:42 237

В Индонезии из-за переутомления во время выборов и подсчета голосов в Индонезии умерли 272 сотрудника избирательных комиссий и еще более 1,8 тыс. находятся в больницах. Об этом сообщил представитель центральной избирательной комиссии страны.

По данным DW, в выборах приняли участие более 150 миллионов людей - подсчет продолжался в течение 10 дней.

Выборы, которые состоялись в стране 17 апреля, считаются "самыми сложными в мире". Они прошли мирно, но были очень массовыми. Участие в них приняли 80 процентов из 193 миллионов избирателей, которые одновременно выбирали президента, депутатов двухпалатного Народного консультативного конгресса, а также членов региональных и местных законодательных органов.

Каждый из избирателей должен был заполнить по пять бюллетеней на 800 тысячах избирательных участков. Сотрудники избирательных комиссий должны были подсчитывать голоса в бюллетенях вручную.

Министерство здравоохранения Индонезии призвало медицинские учреждения оказывать максимальную помощь работникам комиссий, а министерство финансов работает над выделением компенсаций семьям умерших.

"Комиссия не является благоразумной в управлении загрузкой персонала", - заявил заместитель председателя предвыборной кампании оппозиционного кандидата в президенты Прабово Субианто Ахмад Музан.

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