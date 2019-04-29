Политика Кремль ответил на слова Зеленского по паспортам

2019-04-29 17:00 177

 

Наличие паспортов Украины и России не приведет к путанице, говорит Песков. При этом он поставил в пример украинцев с венгерскими паспортами.

В Кремле приняли во внимание заявление новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, отреагировавшего на слова президента РФ Владимира Путина об упрощении выдачи российских паспортов гражданам Украины. Об этом в понедельник, 29 апреля, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

"Действительно, идет обмен заявлениями. Мы все тщательно фиксируем, принимаем во внимание", - сказал представитель Кремля.

Песков напомнил, что Путин на пресс-конференции в Пекине 27 апреля "достаточно четко изложил свой подход к основам диалога" с украинской стороной.

Киеву части Донбасса российского гражданства при сохранении ими украинских паспортов не создаст никой путаницы.

"Это ни к чему не приведет", - прокомментировал Песков опасения, что наличие у жителей "ЛДНР" паспортов и Украины, и России приведет к проблемам. Он обратил внимание на то, что есть граждане Украины, имеющие одновременно также венгерские или польские паспорта. "Они же сейчас выбирали нового президента [Украины], и это не привело ни к какой путанице", - отметил Песков..

При этом он сообщил, что процедурные вопросы реализации Путина о выдаче паспортов граждан России жителям Донбасса будут решены на ведомственном уровне.

В связи с этим Песков не смог ответить на вопрос, будут ли новые граждане РФ, проживающие в Донбассе, платить налоги в российский бюджет. "Многие детали прояснятся по ходу процесса получения паспортов", - пояснил он.


Также пресс-секретарь Путина уточнил, что тема возможного упрощения получения гражданства России для всех граждан Украины пока только обсуждается, никаких решений не принималось и детальных параметров пока нет. "Пока рано говорить о таких модальностях", - сказал представитель Кремля.

"Президент [России Владимир Путин] сказал, что этот вопрос в целом есть на повестке дня, о нем думают. Но пока, вы знаете, таких общих решений в отношении всех граждан Украины не принималось… каких-либо иных деталей пока просто нет", - подчеркнул Песков.

Напомним, 24 апреля Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины. Он отметил, что его решение носит чисто гуманитарный характер.
Украина и ряд стран и организаций осудили данное решение.

А 27 апреля Путин заявил, что в России думают над тем, чтобы упростить выдачу паспортов всем гражданам Украины, а не только проживающим в "ЛДНР".

В ответ на заявление Путина, Зеленский сказал, что Украина будет "предоставлять украинское гражданство представителям всех народов, которые страдают от авторитарных и коррумпированных режимов. В первую очередь - россиянам, которые сегодня страдают едва ли не больше всех".

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