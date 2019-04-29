Политика Кремль ответил на слова Зеленского по паспортам

2019-04-29 17:00 177

Наличие паспортов Украины и России не приведет к путанице, говорит Песков. При этом он поставил в пример украинцев с венгерскими паспортами.

В Кремле приняли во внимание заявление новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, отреагировавшего на слова президента РФ Владимира Путина об упрощении выдачи российских паспортов гражданам Украины. Об этом в понедельник, 29 апреля, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

"Действительно, идет обмен заявлениями. Мы все тщательно фиксируем, принимаем во внимание", - сказал представитель Кремля.

Песков напомнил, что Путин на пресс-конференции в Пекине 27 апреля "достаточно четко изложил свой подход к основам диалога" с украинской стороной.

Киеву части Донбасса российского гражданства при сохранении ими украинских паспортов не создаст никой путаницы.

"Это ни к чему не приведет", - прокомментировал Песков опасения, что наличие у жителей "ЛДНР" паспортов и Украины, и России приведет к проблемам. Он обратил внимание на то, что есть граждане Украины, имеющие одновременно также венгерские или польские паспорта. "Они же сейчас выбирали нового президента [Украины], и это не привело ни к какой путанице", - отметил Песков..

При этом он сообщил, что процедурные вопросы реализации Путина о выдаче паспортов граждан России жителям Донбасса будут решены на ведомственном уровне.