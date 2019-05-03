фото-видео фото + видео Евробляхеры нашли новый способ избегать ответственности за ДТП

2019-05-03 12:14 228

Евробляхеры, которые на сегодня в Украине уже вне закона, нашли способ избегать ответственности. Во время поездок водители машин на еврорегистрации банально не берут с собой никаких документов. В случае ДТП сразу же начинают твердить, что были пассажирами, а сбежавшего в неизвестном направлении водителя совсем не знают.

Около метро Бориспольская в Киеве произошла авария с участием двух автомобилей. Renault подрезал ZAZ, после чего вылетел на встречку и перевернулся, - сообщает Информатор.

По словам водителя ZAZ, он двигался в сторону Красного хутора по Старобориспольской, когда его подрезал Renault, который ехал на очень высокой скорости. ZAZ въехал в бордюр, а "француза" вынесло на встречную полосу, где он перевернулся. Владелец ZAZ сообщил, что он помог покинуть салон перевернутой машины одному мужчине, который сначала пытался сбежать, а потом сказал, что он пассажир. Неизвестный ему водитель , как он утверждал, куда-то сбежал.

При этом никто из свидетелей не видел, как предполагаемый виновник скрылся с места происшествия. Нет такого и на видео ДТП. Мужчина, который представился пассажиром, находился в состоянии алкогольного опьянения. Никаких документов на машину и прав у "пассажира" не было.