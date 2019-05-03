фото-видео фото + видео Евробляхеры нашли новый способ избегать ответственности за ДТП

2019-05-03 12:14 228

Евробляхеры, которые на сегодня в Украине уже вне закона, нашли способ избегать ответственности. Во время поездок водители машин на еврорегистрации банально не берут с собой никаких документов. В случае ДТП сразу же начинают твердить, что  были пассажирами, а сбежавшего в неизвестном направлении водителя совсем не знают.

Около метро Бориспольская в Киеве произошла авария с участием двух автомобилей. Renault подрезал ZAZ, после чего вылетел на встречку и перевернулся, - сообщает Информатор.

По словам водителя ZAZ, он двигался в сторону Красного хутора по Старобориспольской, когда его подрезал Renault, который ехал на очень высокой скорости. ZAZ въехал в бордюр, а "француза" вынесло на встречную полосу, где он перевернулся. Владелец ZAZ сообщил, что он помог покинуть салон перевернутой машины одному мужчине, который сначала пытался сбежать, а потом сказал, что он пассажир. Неизвестный ему водитель , как он утверждал, куда-то сбежал.

При этом никто из свидетелей не видел, как предполагаемый виновник скрылся с места происшествия. Нет такого и на видео ДТП. Мужчина, который представился пассажиром, находился в состоянии алкогольного опьянения. Никаких документов на машину и прав у "пассажира" не было. 

 

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

фото Ночью в России разбился автобус с 54 украинцами - много пострадавших

2019-04-30 10:42 624

ТРАГЕДИЯ Под Киевом погиб волонтер и один из главных спонсоров добровольческих батальонов

2019-04-08 12:16 984

Осталось меньше 50 дней на растаможку авто: "евробляхи" идут на запчасти

2019-04-08 07:20 3861

В Украине запретили требовать деньги с виновников ДТП - первыми платят страховщики

2019-04-02 19:00 1644

Еще новости в разделе "фото-видео"

фото + видео Евробляхеры нашли новый способ избегать ответственности за ДТП

2019-05-03 12:14 228

видео Обнародовано видео с Boeing 767, который садится с горящим двигателем

2019-04-29 14:12 921

видео Раскрыт сюжет финального сезона "Игры престолов" - армия Короля Ночи достигает Винтерфелла

2019-04-26 22:12 1572

фото Каким может стать Нотр-Дам - самые смелые и небанальные проекты реконструкции Собора

2019-04-26 14:13 1413
Все статьи раздела "фото-видео"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

фото-видео

фото + видео Евробляхеры нашли новый способ избегать ответственности за ДТП 2019-05-03 12:14 228
видео Обнародовано видео с Boeing 767, который садится с горящим двигателем 2019-04-29 14:12 921
видео Раскрыт сюжет финального сезона "Игры престолов" - армия Короля Ночи достигает Винтерфелла 2019-04-26 22:12 1572
фото Каким может стать Нотр-Дам - самые смелые и небанальные проекты реконструкции Собора 2019-04-26 14:13 1413

Лента

15:35 МИД настоятельно порекомендовал украинцам не отдыхать в Тунисе
14:43 В Глевахе люди балаклавах обнесли особняк Пинзеника - нардепа с женой связали
14:16 Коломойский уверяет, что не станет просить Зеленского вернуть ПриватБанк
13:44 За четыре дня Нацбанк скупил на валютном рынке 80 миллионов долларов
13:15 С 3 по 7 июня суд Гааги рассмотрит дело о финансировании терроризма Москвой
12:41 Фанни разбушевался: В Индии срочно эвакуировали более миллиона человек
фото + видео 12:14 Евробляхеры нашли новый способ избегать ответственности за ДТП
11:40 Легенда Барселоны - Хави Эрнандес завершает карьеру, хочет стать тренером
КАРТА 11:13 На Донбассе применили запрещенные минометы, ранены трое украинских солдат
10:39 У Зеленского есть 30 дней, чтобы официально стать президентом - начался отсчет