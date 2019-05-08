фото-видео В Германии открыт первый автобан для фур на электрической тяге

2019-05-08 14:13 183

В Германии в федеральной земле Гессен открыт первый электрический автобан. Как сообщает DW, по отрезку пути длиной около 14 км на трассе A5 между Вайтерштадтом и Мерфельденом по нескольку раз в день будут проезжать электрогрузовики разных компаний.

К 2020 году планируется вывести на испытательную трассу пять таких фур на дизеле, оснащенных дополнительным электромотором, сообщается на сайте гессенского дорожного ведомства, которое координирует проект.

В его реализации задействованы также технический университет Дармштадта и компании Siemens Mobility и ENTEGA. Федеральное министерство охраны окружающей среды выделило на строительство конструкции с подвесными электросетями 14,6 млн евро. На испытание электрического автобана, которое должно продлиться до конца 2022 года, предназначены дополнительно 15,3 млн евро. К настоящему времени ведомство выделило на разработку электрогрузовиков более 70 млн евро.

Ранее испытания электрогрузовиков проходили на частных дорогах, рассказала представитель министерства Рита Шварцелюр-Зутер. По ее словам, в будущем планируется построить подвесные сети еще на двух отрезках автобанов - в землях Шлезвиг-Гольштейн и Баден-Вюртемберг.

"Грузовики с электроприводом и токоприемником - это особенно эффективное решение на пути к безвредным для окружающей среду грузоперевозкам", - уверена Шварцелюр-Зутер.