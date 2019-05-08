Политика МВД повысит внимание к некоторым городам из-за "пророссийских политических сил"

2019-05-08 20:00 255

В Министерстве внутренних дел сообщили об усиленном внимании относительно таких городов, как Одесса, Днепр, Запорожье, из-за запланированных там мероприятий "пророссийских политических сил". Об этом сказал советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк во время брифинга МВД по мерам безопасности на 8-9 мая в Киеве.

"Безусловно, отдельное и более усиленное внимание будет уделено таким городам, как Одесса, Днепр, Запорожье. Мы знаем, что там также будут проводить мероприятия представители пророссийских политических сил, поэтому этим регионам - Восточно-Южным - как всегда и традиционно будет повышенное внимание со стороны правоохранительных органов", - сказал Шкиряк.

Как сообщал УНН, в мероприятиях 9 мая в Украине ожидается участие более 600 тыс. человек.

Напомним, в МВД призвали некоторые политические силы 9 мая "не играть с огнем".