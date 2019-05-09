Политика фото Зеленский побывал на могиле своего деда и сравнил 9 мая с Днем благодарения

2019-05-09 12:44 60

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в День победы над нацизмом во Второй мировой войне посетил родной город Кривой Рог (Днепропетровская область). Как сообщили в пресс-службе Зеленского, он побывал на могиле своего деда, воевавшего во время Второй мировой войны. 

"Сегодня я на могиле своего дедушки Семена Ивановича Зеленского. Он прошел всю войну и остался навсегда в моей памяти одним из тех героев, которые защитили Украину от нацистов. Жаль, что мы так редко вспоминаем ветеранов, своих дедушек и бабушек. Мы должны быть благодарными им каждый день", - написал Зеленский.

Новоизбранный президент отметил, что 9 мая сегодня – это "наш День благодарения".

"Благодарности за то, что бесчеловечная идеология нацизма навсегда ушла в прошлое. Благодарности тем, кто боролся с нацизмом – и победил. Просто благодарны всем – за возможность родиться и жить", - добавил Зеленский.

По его словам, эта война коснулась каждой украинской семьи, а вклад украинцев в победу – огромный.

"Никто не имеет права приватизировать эту победу, говорить, что она могла произойти и без украинцев. Помним тех, кто погиб. И чтим тех, кто еще жив, их осталось очень мало. С Днем победы над нацизмом! "Будем жить!" - написал новоизбранный президент.

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