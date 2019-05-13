фото-видео фото + видео Пилоты сумели безопасно и мягко посадить пассажирский самолет без шасси

2019-05-13 12:43 141

Самолет национальной авиакомпании Мьянмы совершил жесткую посадку в международном аэропорту Мандалая, используя только задние шасси. 

Как сообщает AP, перед посадкой пилот сообщил диспетчерам, что у самолета не открылись передние шасси. Исходя из этого, капитану пришлось совершить жесткую посадку, используя только задние шасси.

Детали инцидента уточнили в авиакомпании. Там отметили, что EICAS - система индикации двигателя и оповещения экипажа, указывала на сбой в работе переднего шасси. Неоднократные попытки пилота выпустить шасси оказались безуспешными. Самолет сделал два круга мимо башни авиадиспетчеров, чтобы те могли визуально проверить, выпустились ли колеса.

После этого пилот выполнил аварийные процедуры для сброса топлива, чтобы уменьшить вес для посадки, и около 9:09 утра удачно приземлил самолет на задние шасси. Пассажиров эвакуировали. Информации о пострадавших нет, сообщается лишь, что все 82 пассажира и 7 членов экипажа находятся в безопасности.

После инцидента аэропорт временно закрыли для посадки крупных самолетов Boeing и Airbus.

 

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