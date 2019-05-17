Политика Порошенко отправил в отставку замглавы Администрации президента Константина Елисеева

2019-05-17 11:12 162

Действующий президент Украины Петр Порошенко принял отставку заместителя главы Администрации президента Константина Елисеева.

"Уволить Елисеева Константина Петровича с должности заместителя главы Администрации президента Украины", – говорится в тексте указа.

Напомним, 16 мая, когда была объявлена дата инаугурации Зеленского, Елисеев подал заявление об отставке.

"Я поклонник такой европейской традиции: пришла новая команда - не держимся за кресла, спокойно передаем (дела, - ред.), подготовили все досье. Я даже готов положить на свой стол приоритеты, над которыми стоит работать, для моего преемника, которого, к сожалению, пока не знаю", - отметил Елисеев.

Константин Елисеев был назначен заместителем главы АП в июле 2015 года и курировал внешнеполитическое направление. До этого он более пяти лет был послом Украины при ЕС.