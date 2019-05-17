Политика Народный Фронт Яценюка срочно развалил Коалицию - будут ли досрочные выборы в Верховную Раду

2019-05-17 10:43 618

Сегодня из парламента пришла неожиданная новость - один из основных участников Коалиции (фракция НФ) объявил о своем выходе. Такое заявление с трибуны парламента сделал глава фракции Народный фронт Максим Бурбак.

Примечательно, что партия Яценюка предприняла этот шаг как раз в тот момент, когда в команде новоизбранного президента Зеленского открыто объявили о намерениях распустить Раду.

Политические аналитики полагают, что таким образом бывший самый экономный премьер пытается толи подразнить, толи показать свою значимость штабу Зеленского. Играет на опережение. Возвожно также это отчаянная попытка "отжать" у Зеленского последний шанс на роспуск Рады (в течение 30 дней, пока формируется Коалиция, новый президент не может распустить Раду). Правда, насколько это ему удастся, судить сложно. К примеру, опыт президентских выборов показал, что Порошенко и ко сделать это совсем не удалось.

Кроме того, есть подозрения, что такой жест Яценюка не более чем игра на публику. Реальной целью ее может быть намек новоизбранному президенту Зеленскому. Подобный тому, как перед первым туром выборов Петру Алексеевичу. Напомним, тогда вся столица быстро была увешена билбордами с политрекламой Яценюка и по слухам, Порошенко даже сам лично звонил Арсению Петровичу с вопросом: "Ты что идеш в президенты?".

Другим вероятным мотивом выхода НФ из парламентского большинства может быть попытка удержать власть сейчас и по возможности сделать некий задел на будущие парламентские выборы.

Не исключено, что на волне срочности (а сроки более чем поджимают, по закону после официального развала Коалиции дается всего месяц на формирование нового большинства, однако, также по закону, нельзя распускать Раду за менее чем полгода до очередных выборов), команда Яценюка хочет переключить внимание электората на текущие "негаразды" и политические кризисы. В противном случае, что бы НФ и лично Яценюк не указывал в своих программах и что бы не обещал, избиратель припомнит ему "экономное" премьерство, с повышениями тарифов, обвалом гривны и непостроенной "золотой" стеной на границе с РФ.