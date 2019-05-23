Политика Главе Совета безопасности ООН передали письмо об украинском языковом законе

2019-05-23 15:12 42

Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко направил главе Совета безопасности письмо относительно закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

"Ельченко направил главе Совета безопасности письмо относительно закона Украины" Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и аргументацию о том, почему этот закон не относится к повестке дня Совбеза ООН", – сообщает миссия Украины в ООН в Twitter .

Также отмечается, что письмо будет опубликовано в ООН как официальный документ Совета безопасности.

Напомним, 20 мая Совбез ООН отказался обсуждать украинский закон о языке, как того потребовала Россия. Представитель РФ Василий Небензя убеждал, что этот документ о языке связан с Минскими договоренностями, но его не поддержали. Киев ответил на созыв Совбеза ООН Россией по языку. Глава МИД Павел Климкин сказал, что украинский язык не получил никаких особых прав, и с точки зрения международной практики не произошло ничего экстраординарного.