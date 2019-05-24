Политика фото Посол Великобритании в Украине ответила на слова Зеленского о старушке

2019-05-24 10:11 444

Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф ответила картинкой на ремарку президента Украины Владимира Зеленского, которая прозвучала во время его выступления на iForum.

В частности, Зеленский назвал Великобританию "старушкой", на что Джудит Гоф ответила в своем Twitter.

На форуме Владимир Зеленский говорил почти все время на русском языке. И во время своей речи сказал, что "стapушкa Бpитaния" совсем нeдaвнo пpoжилa неделю бeз угля.

Интересны комментарии под постом посла Великобритании. Пользователи сети основном извинялись за такое выражение украинского президента.