Спорт Сенсация столетия в боксе: Руис нокаутировал Джошуа и забрал чемпионские пояса

2019-06-02 09:26 48

 

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (22-0, 21 КО) в ночь с 1 на 2 июня провел поединок с американцем Энди Руисом.

В бою на легендарной арене Madison Square Garden в Нью-Йорке мексиканец сенсационно добыл победу, нокаутировав Джошуа в седьмом раунде.

С самого начала поединка 29-летний мексиканец показал, что его зря многие недооценивали. Было видно, что Джошуа не ожидал столь агрессивного поведения от претендента и был просто шокирован. А после нокдауна в третьем раунде британец едва сумел подняться на ноги и шатался не хуже, чем во время поединка с Владимиром Кличко. Руис был готов закончить бой еще в конце третьей трехминутки, но Джошуа спас звук гонга.

На четвертый раунд Джошуа довольно неплохо сумел восстановиться и уже пытался огрызаться. Казалось, что ему удастся переломить ход поединка. Руис первое время боялся бросаться добивать чемпиона, хотя казалось, что чем раньше он пойдет ва-банк, тем больше шансов на успех.

Тем не менее, в дальнейшем бой проходил полностью под диктовку Руиса. Джошуа еще множество раз оказался на канвасе, и после одного из нокдаунов в седьмом раунде рефери остановил бой.

Чемпионские пояса по версиям WBA, WBO, IBF и IBO теперь принадлежат Руису. Интересно будет посмотреть на бой-реванш. Если он состоится, Джошуа уже вряд ли будет считаться фаворитом.

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