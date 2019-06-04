Украина Убивших пятилетнего ребенка полицейских арестовали без права залога - есть решение суда

2019-06-04 12:16 303

Сегодня Голосеевский суд Киева взял под стражу на два месяца без возможности внесения залога полицейского Ивана Приходько, которого подозревают в убийстве 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова.

Во время заседания прокуратура настаивала на рисках побега подозреваемого, давления на свидетелей, уничтожения вещественных доказательств. Прокуроры заявили, что были допрошены другие свидетели Петровец и Кривошея, которые находились рядом с Приходько, когда они совершили выстрел, в результате которого погиб Кирилл Тлявов.

С ними были проведены следственные эксперименты.

В то же время полицейский Иван Приходько отрицает свою вину.

Напомним, 31 мая в Переяслав-Хмельницком Киевской области пятилетний мальчик в собственном дворе в результате выстрела получил тяжелое ранение головы и открытую черепно-мозговую травму. Кирилла доставили в Киев для дальнейшего лечения в нейрохирургическом центре. Состояние потерпевшего было крайне тяжелым - он находился на аппарате искусственной вентиляции легких. В понедельник, 3 июня, в больнице Киева Кирилл умер, врачам не удалось спасти его жизнь.

Киевская областная прокуратура изменила подозрении двум полицейским с переквалификацией содеянного ими преступления на ч. 2 ст. 115 УК Украины ("Умышленное убийство").

После смерти мальчика руководители Переяслав-Хмельницкого отдела полиции Киевской обл. отстранены от выполнения служебных обязанностей. Начальник полиции Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку и запросил направления на передокую в зону ООС на Донбасс.

Наказать виновных по всей строгости закона уже потребовали президент и премьер-министр Украины.