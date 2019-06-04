Спорт В команде Усика сообщили о ближайших планах

2019-06-04 21:30 228

 

Александр Красюк, промоутер украинского боксера Александра Усика, рассказал об изменении планов после того, как Энтони Джошуа сенсационно проиграл в чемпионском бою Энди Руису-младшему.

Слова Красика приводит segodnya.ua.

"Кто бы не победил в матче-реванше между Джошуа и Руисом, даже если это будет американец, он будет вынужден провести обязательную защиту пояса WBO. Мы рассчитываем, что этим претендентом будет Александр Усик", - заявил Красюк.

Напомним, что 32-летний Усик являлся абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, но затем принял решение перейти в супертяжелый вес. Дебют украинца в новой весовой категории мог состояться 25 мая в бою с камерунцем Карлосом Такамом. Однако, поединок не состоялся из-за травмы бицепса Усика.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Зеленский рассказал о планах по Донбассу

2019-06-04 20:21 276

У Зеленского признали, что не могут принять и рассмотреть больше тысячи резюме

2019-05-31 13:14 1359

У Зеленского внесли серьезные изменения в руководство партии "Слуга народа"

2019-05-27 12:43 1137

В команде Зеленского назвали фейком указ о роспуске Рады

2019-05-19 14:00 1170

Еще новости в разделе "Спорт"

В команде Усика сообщили о ближайших планах

2019-06-04 21:30 228

"Шахтер" и "Динамо" - в топ-25 обновленного рейтинга УЕФА

2019-06-04 19:00 330

Полузащитник Виктор Цыганков может начать новый сезон уже в европейском клубе

2019-06-04 15:12 759

Фонсека сказал, когда Динамо станет серьезным конукурентом Шахтеру

2019-06-03 15:45 564
Все статьи раздела "Спорт"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Спорт

В команде Усика сообщили о ближайших планах 2019-06-04 21:30 228
"Шахтер" и "Динамо" - в топ-25 обновленного рейтинга УЕФА 2019-06-04 19:00 330
Полузащитник Виктор Цыганков может начать новый сезон уже в европейском клубе 2019-06-04 15:12 759
Фонсека сказал, когда Динамо станет серьезным конукурентом Шахтеру 2019-06-03 15:45 564

Лента

22:00 Украина и ЕС начали пересмотр условий Соглашения об ассоциации
21:30 В команде Усика сообщили о ближайших планах
21:00 В АП рассказали, почему силовики не раскрывают своих деклараций
20:30 Стало известно, в чем конкретно Киев обвиняет Россию в Гааге
20:21 Зеленский рассказал о планах по Донбассу
20:00 Зеленский выдвинул ультиматум Сытнику и Холодницкому
19:30 У Зеленского анонсировали внесение в Раду двух важных законопроектов
19:00 "Шахтер" и "Динамо" - в топ-25 обновленного рейтинга УЕФА
18:30 Курс евро пробил психологическую отметку, доллар подорожал
18:00 Нардепы утвердили повышение штрафов за отказ в льготной перевозке