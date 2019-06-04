Спорт В команде Усика сообщили о ближайших планах

2019-06-04 21:30 228

Александр Красюк, промоутер украинского боксера Александра Усика, рассказал об изменении планов после того, как Энтони Джошуа сенсационно проиграл в чемпионском бою Энди Руису-младшему.

Слова Красика приводит segodnya.ua.

"Кто бы не победил в матче-реванше между Джошуа и Руисом, даже если это будет американец, он будет вынужден провести обязательную защиту пояса WBO. Мы рассчитываем, что этим претендентом будет Александр Усик", - заявил Красюк.

Напомним, что 32-летний Усик являлся абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, но затем принял решение перейти в супертяжелый вес. Дебют украинца в новой весовой категории мог состояться 25 мая в бою с камерунцем Карлосом Такамом. Однако, поединок не состоялся из-за травмы бицепса Усика.