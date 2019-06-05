Политика Патрульный самолет США Poseidon провел разведку у побережья оккупированного Крыма

2019-06-06 15:14 207

Патрульный противолодочный самолет Военно-морских сил США Boeing P-8A Poseidon совершил разведывательный полет над акваторией Черного моря.

Как сообщили СМИ со ссылкой на мониторинговый ресурс PlaneRadar, американский самолет вылетел с итальянской авиабазы Сигонелла и через воздушное пространство Болгарии долетел до Черного моря.

Далее Poseidon пролетел на расстоянии 33 км от береговой линии оккупированного Севастополя и направился обратно на авиабазу.

С авиабазы Сигонелла также вылетел стратегический разведывательный беспилотник RQ-4A Global Hawk ВВС США, который достиг черноморского побережья России, пролетев через воздушное пространство Греции и Украины, он также провел мониторинг линии разграничения на Донбассе.

Global Hawk также пролетал недалеко от побережья Севастополя, после чего начал разведку на Черном море.