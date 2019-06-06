Политика Зачитал слова Порошенко: Кто подсунул Зеленскому старую речь экс-президента

2019-06-06 10:12 279

Замглавы Администрации президента по вопросам информационной политики Кирилл Тимошенко заявил, что тезисы для выступления Зеленского готовили сотрудники МИД, которые продолжают работать с Порошенко.

Как сообщила пресс-служба АП в Facebook, скандал, возникший из-за идентичности части выступления президента Владимира Зеленского и выступления Петра Порошенко повлек служебное расследование.

"Предварительно установлено, что сотрудники МИД Украины, которые готовили тезисы для брифинга президента Владимира Зеленского, параллельно продолжали работать на Петра Порошенко… Расцениваем это как диверсию со стороны отдельных сотрудников Министерства иностранных дел и сознательную провокацию со стороны команды Петра Порошенко", - говорится в сообщении.

В АП при этом отметили, что содержание и повестка дня переговоров Зеленского с руководителями ЕС и НАТО формировались сотрудниками администрации президента и представители предыдущей власти не имели влияния на вопросы, которые глава государства обсуждал с европейскими партнерами и друзьями Украины.

"В случае подтверждения частного сотрудничества государственных служащих МИД с Петром Порошенко будут сделаны жесткие управленческие, дисциплинарные и кадровые выводы", - подчеркнули в Администрации президента.