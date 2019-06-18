Курьезы Бывший президент потерял сознание и умер прямо в зале суда

2019-06-18 14:46 198

67-летний бывший президент Египта Мухаммед Мурси потерял сознание во время судебного заседания по обвинению в шпионаже и скончался прямо в здании суда.

"Мурси обратился к суду из стеклянной клетки, в которой он содержится во время заседаний, и предупредил, что у него есть "много секретов", которые он может раскрыть... Через несколько минут он упал", – сообщает Associated Press со ссылкой на египетское телевидение.

Напомним, Мухаммед Мурси – первый президент Египта, который был избран на всенародном голосовании находился у власти в стране около года – в период с 2012 по 2013 год. Он был смещен с этой должности в результате массовых протестов военными во главе с нынешним главой государства Абделем Фаттахом ас-Сиси. На следующий день Мурси поместили под стражу. В 2015 году суд в Египте приговорил Мурси к пожизненному заключению за шпионаж в пользу Катара, а позже – к смертной казни за планирование побега из тюрьмы. В 2016 году смертный приговор Мурси был отменен.

В октябре 2016 года суд оставил в силе приговор в отношении Мурси, согласно которому ему предстоит провести 20 лет в тюрьме за расправу над протестующими в декабре 2012 года. А в ноябре 2016 года кассационный суд в Египте отменил смертный приговор в отношении Мурси и пяти членов руководства движения запрещенной в стране организации Братья-мусульмане. В декабре 2017 года Мурси был приговорен судом к трем годам лишения свободы по делу об оскорблении судей.

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