Курьезы фото Арестованы двойники Джорджа Клуни, продававшие от его имени фальшивые часы Rolex

2019-06-18 12:15 249

В Таиланде арестовали сразу двух итальянцев, которые много лет выдавали себя за известного американского актера Джорджа Клуни.

По данным ВВС, 58-летний Франческо Галделли и 45-летняя Ванйа Гоффи использовали имя актера для того, чтобы продавать одежду и часы. Таким образом, они наладили свой бизнес под видом бизнеса знаменитости.

В 2010 году Джордж Клуни в суде добился признания незаконного использования его имени, а с 2013 года мошенников разыскивал Интерпол. Их обвиняют и в ряде других преступлений на территории Италии.

Во время допроса задержанный Франческо признался, что использовал имя Клуни и открыл собственный бизнес по пошиву одежды, чтобы обманом получать от людей деньги. Известно, что пара проживала в Таиланде с 2014 года. Они также продавали через интернет поддельные часы Rolex, а иногда даже отправляли заказчикам упаковки соли вместо часов. Мужчин обвинят в превышении срока пребывания в стране, а затем отправят в Италию.