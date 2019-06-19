Спорт Во Франции выпустили из-под стражи бывшего президента УЕФА Мишеля Платини

2019-06-19 13:16 204

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций УЕФА Мишель Платини освобожден из-под стражи во Франции.

Напомним, Платини был задержан в рамках расследования дела о коррупции при определении места проведения чемпионата мира 2022 года.

Право принимать мундиаль получил Катар. Позднее разгорелся скандал с обвинениями в подкупе голосов футбольных чиновников со стороны Катара.

Расследование в отношении Платини касается встречи, которая произошла за месяц до выборов места проведения ЧМ.

В конце декабря 2015 года комитет по этике ФИФА отстранил Блаттера и Платини от футбольной деятельности на восемь лет. Чемпионат мира в Катаре должен стать первым в истории, который пройдет на Ближнем Востоке.

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