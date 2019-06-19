Украина Суд отменил штраф водителю, который отказался от проверки и вызвал второй экипаж полиции

2019-06-19 11:43 126

Экипаж полиции остановил автомобиль за нарушение ПДД. Во время остановки возникла конфликтная ситуация, в ходе которой полицейские усмотрели в действиях водителя якобы признаки алкогольного опьянения.

По требованию инспектора проехать в медицинское учреждение для прохождения теста на алкоголь водитель просил вызвать другой экипаж, с которым он поедет в медицинское учреждение.

Мотивом просьбу вызвать другой экипаж послужила «неуверенность в правомерности действий полицейских именно этого экипажа».

Полицейские отказали водителю в вызове другого экипажа и расценили такие действия водителя как отказ пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, которое влечет за собой солидный штраф и лишение права управления сроком на 1 год.

Рассматривая данное дело Киевский апелляционный суд постановил, что в действиях водителя отсутствует состав правонарушения и отменил постановление о наложении штрафа.

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