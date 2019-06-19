Политика Стало известно, зачем спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер прилетит в Киев

2019-06-19 12:44 381

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер в течение ближайших недель намерен посетить Киев. Этот визит будет предшествовать переговорам президентов Украины и США в Вашингтоне.

"Я надеюсь, что смогу осуществить еще один визит в Украину в течение нескольких ближайших недель перед визитом (Зеленского) в Белый дом", - заявил он во время выступления в комитете по иностранным делам Сената

Также Волкер напомнил, что президент Трамп звонил Зеленскому, чтобы поздравить его в ночь после выборов, и направил Зеленскому письменное приглашение посетить Белый дом, однако стороны должны еще согласовать даты этого визита.

"Мы надеемся, это произойдет уже скоро", - подытожил Волкер.

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