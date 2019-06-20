Мир фото Простой тест от японского психиатра - что делать с усталостью и депрессией

2019-06-21 21:36 45

Постоянная утомленность и сонливость – крайне неприятное явление, которое ухудшает субъективное самочувствие, снижает продуктивность в работе и учебе.

Это способно стать причиной травм и дорожных аварий, а иногда является симптомом разных болезней, как физических, так и психологических. Но есть простой и доступный способ самостоятельно понять, стоит ли просто отдохнуть или же пора бежать к врачам.

Известный японский психиатр Акиоши Китаока изобрел иллюзию, которая, по его мнению, даст четкий ответ на все вопросы.

Посмотрите на картинку ниже. Китаока уверяет, что он неподвижна для спокойных, уравновешенных и отдохнувших людей. Если же иллюзия движется, то вам нужен отдых и не менее чем 8-часовой хороший сон. Ну, а если же иллюзия движется очень быстро, то срочно нужен… отдых в больнице.

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