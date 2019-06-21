Экономика Госбюджет с начала 2019 года недосчитался более 50 миллиардов гривен

2019-06-21 14:12 78

План поступлений в общий фонд госбюджета Украины за январь-май текущего года не выполнен на 50,2 млрд грн в результате недополучения доходов, государственных заимствований и средств от приватизации государственного имущества.

"В условиях более низких, чем предполагалось, темпов роста экономики, плановый показатель доходов общего фонда за первый квартал не выполнен на 16 млрд грн, или 8,2%. Невыполнение доходов за январь-май, если не учитывать сверхплановые поступления от Национального банка, возросло до 27 млрд грн", - заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан.

По его словам, среди причин невыполнения плана доходов - отклонение отдельных макропоказателей от прогнозных, прежде всего, курса гривны к доллару, а также изначальное завышение плана поступлений акцизного налога с произведенных в Украине табака и табачных изделий (при росте ставок налога на 20% план превышает поступления за соответствующий период предыдущего года почти вдвое).

В январе-марте план расходов общего фонда государственного бюджета не выполнен на 21,1 млрд грн, или 8,8%, в январе-мае – на 34,4 млрд грн.

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