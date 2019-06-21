Спорт Полузащитник сборной Руслан Малиновский может перейти в чемпионат Италии

2019-06-21 18:29 204

Итальянская "Сампдория" сделала предложение  "Генку" по трансферу полузащитника бельгийского клуба и сборной Украины Руслана Малиновского.

По данным Gianlucadimarzio, "Сампдория" решила побороться с "Аталантой" за украинского полузащитника. "Генк" уже получил предложение в размере 12 млн евро плюс 5 млн евро бонусов за трансфер игрока. У "Самдории" есть налаженная связь благодаря трансферу Омара Колли в прошлом году.

Кроме "Сампдории" трансфером Малиновского занимается и "Аталанта". По неофициальной информации, итальянцы уже предложили "Генку" 10, 15, 17 и 20 млн евро.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Руслан Малиновский стал вторым в ТОП лучших футболистов Бельгии

2019-05-07 15:46 1524

фото В Одессе полиция применила силу и не дала запачкать консульство РФ краской

2019-01-15 11:42 1830

Итальянскую "Рому" заинтересовал украинский полузащитник Руслан Малиновский

2019-01-10 15:46 2070

Закрытие генконсульства РФ в США: Россия дала ответ

2017-09-01 08:15 8145

Еще новости в разделе "Спорт"

Полузащитник сборной Руслан Малиновский может перейти в чемпионат Италии

2019-06-21 18:29 204

Полузащитник Александр Зинченко подписал новый контракт с "Манчестер Сити"

2019-06-20 15:45 429

Защитник Шахтера Иван Ордец за зарплату в миллион евро перешел в Динамо

2019-06-20 10:13 825

"Заря" узнала соперника по квалификации Лиги Европы

2019-06-19 19:30 621
Все статьи раздела "Спорт"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Спорт

Полузащитник сборной Руслан Малиновский может перейти в чемпионат Италии 2019-06-21 18:29 204
Полузащитник Александр Зинченко подписал новый контракт с "Манчестер Сити" 2019-06-20 15:45 429
Защитник Шахтера Иван Ордец за зарплату в миллион евро перешел в Динамо 2019-06-20 10:13 825
"Заря" узнала соперника по квалификации Лиги Европы 2019-06-19 19:30 621

Лента

фото 21:36 Простой тест от японского психиатра - что делать с усталостью и депрессией
20:31 Сегодня вступили в силу изменения в Семейном кодексе - усыновление и отпуск
19:34 Выявлен новый вред от смартфона - изменения в черепе, связках и сухожилиях
18:29 Полузащитник сборной Руслан Малиновский может перейти в чемпионат Италии
18:23 Союз Мураева-Вилкула остался без поддержки Ахметова и без шансов попасть в Раду, – эксперт
документ 17:33 Сколько премий и доплат за высокие достижения получает генпрокурор Луценко
16:28 Новый поворот в деле Гандзюк: Мангер срочно затребовал личной встречи с Зеленским
15:31 Нацбанк готовит меры по борьбе с долларизацией - валютные депозиты могут запретить
14:52 В Ровенской области «активисты ПЦУ» избили прихожанок УПЦ - женщины находятся в больнице
14:46 Зеленский анонсировал налоговую амнистию для украинского бизнеса