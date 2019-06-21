Спорт Полузащитник сборной Руслан Малиновский может перейти в чемпионат Италии

2019-06-21 18:29 204

Итальянская "Сампдория" сделала предложение "Генку" по трансферу полузащитника бельгийского клуба и сборной Украины Руслана Малиновского.

По данным Gianlucadimarzio, "Сампдория" решила побороться с "Аталантой" за украинского полузащитника. "Генк" уже получил предложение в размере 12 млн евро плюс 5 млн евро бонусов за трансфер игрока. У "Самдории" есть налаженная связь благодаря трансферу Омара Колли в прошлом году.

Кроме "Сампдории" трансфером Малиновского занимается и "Аталанта". По неофициальной информации, итальянцы уже предложили "Генку" 10, 15, 17 и 20 млн евро.