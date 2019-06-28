Спорт фото Ударный защитник сборной Караваев подписал контракт с Динамо

2019-06-28 16:32 141

Защитник сборной Украины Александр Караваев стал игроком киевского "Динамо". В столичном клубе забивающему зещитнику выдали футболку с его везучим номером - 20.

Как сообщает официальный сайт "Динамо", с правым защитником подписан контракт на 4 года. Экс-футболист "Зари" будет играть под номером 20.

"Я понимаю, что надолго связал свою судьбу с клубом, у которого большие задачи. Мне это очень нравится и импонирует. С каждым годом, начиная от начала моей футбольной карьеры еще на юношеском уровне, я постоянно двигался по ступенькам вверх. Не хочу, чтобы сейчас был пик моей карьеры, надеюсь, в дальнейшем также буду двигаться вперед до ее завершения.

Хацкевич мне звонил, выразил свою заинтересованность, меня это подкупило. Футболисту всегда приятно, когда тренер звонит и говорит, что рассчитывает на него и хочет, чтобы он играл в команде. Именно это стало одним из решающих факторов в осуществлении этого перехода", - сказал Караваев.

Напомним, в прошлом сезоне футболист забил 10 голов и сделал 6 ассистов в 38 матчах в футболке "Зари".

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