Мир Скандал с Airbus: США готовит дополнительный список на товары из Евросоюза

2019-07-02 09:40 246

США расширили список европейской продукции для возможного введения пошлин в ответ на субсидирование ЕС своей авиаотрасли. Общий объем тарифов вырос с 21 до 25 миллиардов долларов, говорится в заявлении офиса торгового представителя США, распространенном 2 июля.

Дополнительный список включает почти 90 наименований товаров с примерной стоимостью четыре миллиарда долларов в дополнение к первому списку, опубликованному 12 апреля. В новый список вошли продукция металлургической отрасли, некоторые виды удобрений, ряд разновидностей сыров, продуктов из свинины, макаронных изделий и крепких спиртных напитков.

Напомним, ранее офис торгового представителя США объявил, что рассматривает введение новых пошлин на импорт из Евросоюза, пока ЕС не прекратит субсидировать Airbus. Предварительный список таких товаров включал в себя гражданские вертолеты и самолеты, а также их комплектующие. Кроме того, в список включены лососевое филе, крабы, оливковое масло, джемы, соки, вино, ковры и многие другие позиции. Пошлины могут коснуться четырех стран: Франции, Германии, Испании и Великобритании.

США оценивают ущерб от субсидий ЕС в пользу Airbus в 11 миллиардов долларов ежегодно. Эта сумма − предмет разбирательства в ВТО, результат которого ожидается этим летом.

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