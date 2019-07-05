Политика Истребитель РФ над Черным морем впервые приблизился к разведсамолету США

2019-07-05 12:41 177

Истребитель Су-27 сегодня осмелился приблизиться американскому разведсамолету P-8A Poseidon. В Минобороны РФ говорят, что американский самолет был обнаружен над нейтральными водами Черного моря. 

Экипаж после приближения идентифицировал воздушную цель как самолет-разведчик Р-8А Poseidon. В Минобороны РФ заявили, что после этого российский самолет сразу сменил курс и вернулся на свой аэродром.

Напомним, военно-морские учения Си Бриз-2019 проходят с 1 по 12 июля. В этом году в учениях принимают участие более 3 тысяч военнослужащих из 19 стран. Военные отработают выполнение задач по стандартам НАТО – на земле, на воде, под водой и в воздухе. Учения пройдут в Одесской, Херсонской и Николаевской областях.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Facebook заявил о необходимости государственного регулирования Соцсетей

2019-07-05 14:22 651

Путин вывел Россию из ракетного договора с США

2019-07-03 18:00 546

Зеленский доложил Волкеру о том, как проходит разведение сил на Донбассе

2019-07-03 09:12 450

Иран угрожает за один час уничтожить Израиль в случае нападения армии США

2019-07-03 08:11 519

Еще новости в разделе "Политика"

Иран устроил дипскандал из-за захвата морпехами танкера с нефтью в Гибралтаре

2019-07-05 14:46 78

Истребитель РФ над Черным морем впервые приблизился к разведсамолету США

2019-07-05 12:41 177

Парубий заявил, что прездент Зеленский больше не имеет права ветировать закон

2019-07-05 12:15 246

Россия перебрасывает большие силы и военную технику к границе Украины

2019-07-05 11:40 243
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Иран устроил дипскандал из-за захвата морпехами танкера с нефтью в Гибралтаре 2019-07-05 14:46 78
Истребитель РФ над Черным морем впервые приблизился к разведсамолету США 2019-07-05 12:41 177
Парубий заявил, что прездент Зеленский больше не имеет права ветировать закон 2019-07-05 12:15 246
Россия перебрасывает большие силы и военную технику к границе Украины 2019-07-05 11:40 243

Лента

14:46 Иран устроил дипскандал из-за захвата морпехами танкера с нефтью в Гибралтаре
14:22 Facebook заявил о необходимости государственного регулирования Соцсетей
14:14 Солиста "Ласковый май" Юру Шатунова срочно прооперировали
14:00 Скандал с Airbus: США готовит дополнительный список на товары из Евросоюза
13:42 Что будет с долларом и евро в ближайшие дни - НБУ обновил курсы валют
13:31 В Украине завершился весенний призыв в армию
13:18 Чехия запретила Аэрофлоту выполнять рейсы Москва - Прага - Москва
13:16 Экс-губернатор Рио-де-Жанейро заявил, что ради Олимпиад дал взятку Сергею Бубке
13:03 «Радикалы» Гайдукевич и Примаков устроили наркотический беспредел на 208 округе на Черниговщине
12:41 Истребитель РФ над Черным морем впервые приблизился к разведсамолету США