Политика Истребитель РФ над Черным морем впервые приблизился к разведсамолету США

2019-07-05 12:41 177

Истребитель Су-27 сегодня осмелился приблизиться американскому разведсамолету P-8A Poseidon. В Минобороны РФ говорят, что американский самолет был обнаружен над нейтральными водами Черного моря.

Экипаж после приближения идентифицировал воздушную цель как самолет-разведчик Р-8А Poseidon. В Минобороны РФ заявили, что после этого российский самолет сразу сменил курс и вернулся на свой аэродром.

Напомним, военно-морские учения Си Бриз-2019 проходят с 1 по 12 июля. В этом году в учениях принимают участие более 3 тысяч военнослужащих из 19 стран. Военные отработают выполнение задач по стандартам НАТО – на земле, на воде, под водой и в воздухе. Учения пройдут в Одесской, Херсонской и Николаевской областях.