Спорт Красная карточка для Месси не помешала Аргентине получить "бронзу" Копа Америки

2019-07-07 14:00 399

 

В поединке за бронзовый комплект Кубке Америки по футболу на стадионе "Коринтианс" в Сан-Паулу встретились сборные Аргентины и Чили.

Аргентинцы лучше провели начало встречи, отметившись на 12 и 22 минутах. Сначала Месси стал ждать свистка арбитра и передачи со своей половины поля со штрафного вывел Серхио Агуэро на результативное свидание с вратарем. Игроки Чили не были готовы к такому розыгрышу стандартного положения с чужой половины, но арбитр засчитал взятие ворот. Далее форвард "Ювентуса" Дибала пробросил мяч через двух визави, а дальше перебросил игровой снаряд через вратаря - 2:0.

Под занавес тайма произошел важный эпизод в игре - Медель и Лионель Месси получили красные карточки через толчею между собой. Во втором тайме в игре 10 на 10 чилийцы уменьшили отставание благодаря точному пенальти от Артуро Видаля, но медали достались аргентинцам - 2:1.

Отметим, что финальном противостоянии за "золото" турнира сойдут хозяева бразильцы и перуанцы.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Сборная Бразилии разрушила золотую мечту Месси о Копа Америка

2019-07-03 10:13 642

Лионель Месси получил "Золотую бутсу", уже шестую в своей карьере

2019-05-27 13:44 1866

Президент Лиона: Если Месси будет простужен, это хорошо для нас

2019-02-19 21:00 1944

СМЕШНО Супрун советует украинцам заменить красную и черную икру подсолнечным маслом

2019-01-21 13:46 4647

Еще новости в разделе "Спорт"

Красная карточка для Месси не помешала Аргентине получить "бронзу" Копа Америки

2019-07-07 14:00 399

Лучшие футболист, тренер и судья: УПЛ объявил имена лауреатов сезона

2019-07-06 14:00 654

Экс-губернатор Рио-де-Жанейро заявил, что ради Олимпиад дал взятку Сергею Бубке

2019-07-05 13:16 519

скандал Футболист сборной Украины проигнорировал Шеву и сбежал в Россию

2019-07-04 19:30 936
Все статьи раздела "Спорт"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Спорт

Красная карточка для Месси не помешала Аргентине получить "бронзу" Копа Америки 2019-07-07 14:00 399
Лучшие футболист, тренер и судья: УПЛ объявил имена лауреатов сезона 2019-07-06 14:00 654
Экс-губернатор Рио-де-Жанейро заявил, что ради Олимпиад дал взятку Сергею Бубке 2019-07-05 13:16 519
скандал Футболист сборной Украины проигнорировал Шеву и сбежал в Россию 2019-07-04 19:30 936

Лента

15:00 Страна в опасности: сеть взволновало заявление советника Зеленского про Крым
14:30 "У вас ошибка": как в Украине стартовала вступительная кампания
14:00 Красная карточка для Месси не помешала Аргентине получить "бронзу" Копа Америки
видео 13:30 Сровняли с землей: новое видео мести ВСУ за убитых на Донбассе медиков
13:00 Россия наращивает войска вблизи Украины: в США объяснили, с чем это связано
12:30 Украинцам можно забыть о кредитах: НБУ принял резонансное решение
12:00 В ОБСЕ отклонили поправку России в резолюцию по Донбассу и Крыму
11:35 Приметы на 7 июля: что категорически нельзя делать на Ивана Купала
11:00 НАТО готовит ответ на ракетное решение России
видео 10:30 В соцсетях обсуждают странные гримасы Зеленского на совещании в Ужгороде