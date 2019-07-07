Спорт Красная карточка для Месси не помешала Аргентине получить "бронзу" Копа Америки

2019-07-07 14:00 399

В поединке за бронзовый комплект Кубке Америки по футболу на стадионе "Коринтианс" в Сан-Паулу встретились сборные Аргентины и Чили.

Аргентинцы лучше провели начало встречи, отметившись на 12 и 22 минутах. Сначала Месси стал ждать свистка арбитра и передачи со своей половины поля со штрафного вывел Серхио Агуэро на результативное свидание с вратарем. Игроки Чили не были готовы к такому розыгрышу стандартного положения с чужой половины, но арбитр засчитал взятие ворот. Далее форвард "Ювентуса" Дибала пробросил мяч через двух визави, а дальше перебросил игровой снаряд через вратаря - 2:0.

Под занавес тайма произошел важный эпизод в игре - Медель и Лионель Месси получили красные карточки через толчею между собой. Во втором тайме в игре 10 на 10 чилийцы уменьшили отставание благодаря точному пенальти от Артуро Видаля, но медали достались аргентинцам - 2:1.

Отметим, что финальном противостоянии за "золото" турнира сойдут хозяева бразильцы и перуанцы.