Спорт 28-летний полузащитник Барселоны повторил знаменитый рекорд Лионеля Месси

2025-04-11 12:29

В рамках первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов Барселона на своем поле обыграла Боруссию Дортмунд с счетом 4:0.

Отмечается, что одним из героев встречи стал бразильский вингер Рафинья, который записал на свой счет две голевые передачи и гол.

Как сообщает Football on TNT Sports, 28-летний Рафинья сравнялся с рекордом Лионеля Месси по количеству результативных действий в одном сезоне Лиги чемпионов за Барселону.

В сезоне-2011/12 Месси набрал 19 очков по системе гол+пас. Однако рекорд продолжает удерживать Криштиану Роналду, который в сезоне-2013/14 в составе Реала набрал 22 балла.

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