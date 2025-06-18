Економіка Нацбанк розглядає можливість пом’якшення процентної політики у другій половині 2025 року

2025-06-18 13:34

Члени Комітету з монетарної політики Нацбанку розглядають можливість пом’якшення процентної політики у другій половині 2025 року. Втім, наразі вони схиляються до більш обережних рішень, ніж очікувалося раніше. Відповідне рішення одностайно підтримали усі 11 членів Комітету з монетарної політики НБУ, інформує пресслужба регулятора.

Згідно з оцінками регулятора, інфляція навесні перевищила 15% у річному вимірі та випередила прогнозовану траєкторію, зокрема через вплив несприятливих погодних умов на врожаї. Водночас фундаментальний інфляційний тиск лишається сталим на тлі високого споживчого попиту та витрат бізнесу.

Учасники засідання прогнозують відновлення циклу зниження облікової ставки після стабілізації цін та зменшення ризику тривалої високої інфляції.

Водночас більшість членів КМП не виключають можливості відтермінування зниження ставки через поточні інфляційні тренди та підвищені ризики, пов’язані з війною та несприятливими погодними умовами, що впливають на врожай.

"НБУ доведеться утримувати облікову ставку на поточному рівні довше та/або знижувати її повільніше, ніж передбачалося у квітневому макропрогнозі", - вважають члени комітету.

Кілька учасників обговорення додали, що у разі загострення ризиків для досягнення цільового рівня інфляції 5% НБУ має бути готовим посилювати монетарну політику.

Водночас один із членів комітету зазначив, що за результатами опитувань більшість експертів та нефахівців вважають поточний рівень облікової ставки достатнім для стримування інфляції і не бачать потреби її підвищувати.

Відтак, збереження облікової ставки на чинному рівні не викличе додаткової нестабільності на фінансових ринках, оскільки банки вже адаптувалися до чинних стимулів НБУ.

Фінансові аналітики, за даними НБУ, переважно зберігають очікування, що інфляція до кінця 2026 року знизиться до 6-7%. Водночас учасники Комітету не виключають, що збереження облікової ставки на нинішньому рівні може затягнутися, тоді як темпи її зниження будуть стриманішими, ніж передбачено у квітневому макропрогнозі.

Наступний перегляд облікової ставки та оновлення макропрогнозу НБУ заплановано на липень. Саме тоді регулятор планує дати відповідь, чи готовий до повернення до циклу пом’якшення монетарної політики у другому півріччі 2025 року.