Политика Данилюк заявил, что предложил офицеру США Виндману возглавить Минобороны по приколу

2019-11-20 13:43 39

Бывший секретарь СНБО Александр Данилюк назвал шуткой его предложение подполковнику Александру Виндману возглавить Минобороны Украины.

Как он заявил в комментарии The Daily Beast, он с Виндманом вел беззаботный разговор о том, как близко они жили в бывшем Союзе. Именно тогда Данилюк в шутку сказал Виндману, что он должен устроиться на работу министра обороны в Украине.

"Мы оба улыбались и смеялись. Это была явно шутка", - сказал Данилюк отметив, что не смог бы серьезно предложить Виндману такую должность без прямого согласия президента Владимира Зеленского.

Следователи от республиканцев в палате пресдтавителей неоднократно допрашивали Виндмана во время публичных слушаний о его взаимодействии с Данилюком. Директор по европейским делам в Совете национальной безопасности Белого дома, подполковник США украинского происхождения Александр Виндман подтвердил, что Данилюк ему трижды предлагал занять пост министра обороны Украины. Однако Виндман сразу отклонил эти предложения.