Курьезы В Риме оштрафовали на 500 евро туриста, который собирал монеты из фонтана

2019-07-16 08:12 288

В столице Италии оштрафовали на 550 евро 36-летнего голландца, который достал монеты из фонтана на Пьяцца Навона.

Как сообщает NOS, мужчину взяли с поличным, когда он рано утром собирал деньги.

"По словам полиции, когда иностранец понял, что правоохранители его увидели, он попытался спрятать собранное", - говорится в сообщении.

Напомним, в Риме запрещается собирать из фонтанов деньги, которые бросают на память туристы. Также запрещается купаться в фонтанах, оставлять на них надписи и распивать рядом спиртные напитки. Городская власть заняла жесткую позицию в отношении неприемлемого поведения туристов и планирует уже в ближайшее время увеличить штрафы.

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