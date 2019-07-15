В Риме оштрафовали на 500 евро туриста, который собирал монеты из фонтана

В столице Италии оштрафовали на 550 евро 36-летнего голландца, который достал монеты из фонтана на Пьяцца Навона.
Как сообщает NOS, мужчину взяли с поличным, когда он рано утром собирал деньги.
"По словам полиции, когда иностранец понял, что правоохранители его увидели, он попытался спрятать собранное", - говорится в сообщении.
Напомним, в Риме запрещается собирать из фонтанов деньги, которые бросают на память туристы. Также запрещается купаться в фонтанах, оставлять на них надписи и распивать рядом спиртные напитки. Городская власть заняла жесткую позицию в отношении неприемлемого поведения туристов и планирует уже в ближайшее время увеличить штрафы.