Политика Порошенко за неделю до выборов начал запугивать возвращением семьи Януковича

2019-07-15 15:45 168

Экс-президент страны и лидер своей  партии Петр Порошенко за неделю до парламентских выборов сделал резкое заявление в адрес политики отнявшего у него президентскую булаву Зеленского. 

В эфире телеканала ICTV он сказал, что законопроект о так называемой люстрации чиновников и политиков, работавших после Майдана, направлен на то, чтобы отвлечь внимание общества от реализации "реваншистского сценария" возвращения во власть соратников бывшего непрезидента Януковича. 

"Это подмена понятий, попытка отвлечь внимание от возвращения к власти "пятой колонны" Януковича и Путина", - заявил Порошенко, - Какой смысл подавать законопроект в Верховную Раду, которая фактически прекратила свои полномочия, завершила свою работу и со всеми попрощалась? И вдруг президент регистрирует текст законопроекта. Документ не имеет ничего общего ни с демократическими традициями, ни с европейскими нормами".

Он считает несопоставимыми законы о люстрации чиновников времен Януковича, и предложенную нынешним главой государства инициативу люстрировать тех, кто пришел к власти после Майдана 2014 года.

Напомним, Владимир Зеленский предложил законопроект по расширению действия закона об очищении власти (о люстрации) на президента, депутатов, министров и других топ-чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года.

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