Спорт Стало известно, с кем и когда проведет следующий бой Александр Гвоздик

2019-07-18 15:14 222

Чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик проведет следующий бой с обладателем пояса IBF Артуром Бетербиевым.

Россиянин подтвердил эту информацию в своих соцсетях и заявил, что данный поединок будет объединительным, поскольку на кону будут стоять два пояса.

"У меня отличная новость! Я подписал контракт на объединительный бой с Александром Гвоздиком, на кону будут стоять два пояса IBF и WBC. Бой должен состояться 18 октября в США", - написал Бетербиев в своем Instagram.

Как сообщает Boxing Scene, место и точная дата боя пока неизвестны, однако предполагается, что боксеры должны провести поединок в период с 11 октября по 25 октября в зависимости от того, в каком регионе США решат организовать этот бой.

Напомним, что ранее в команде Гвоздика прокомментировали информацию о бое с Бетербиевым и заявили, что не ведут переговоры с россиянином.