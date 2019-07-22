Политика Скандальный кандидат Пашинский разгромно проиграл человеку Зеленского

2019-07-22 15:46 267

В Житомирской области на округе № 64 экс-депутат фракции "Народный фронт", самовыдвиженец Сергей Пашинский потерпел поражение на выборах в Верховную Раду. Об этом свидетельствую данные обработки 44,4% голосов, сообщает сайт ЦИК.

Пашинский, конкурируя на округе с кандидатом от "Слуги народа" Вячеславом Сигачевым и самовыдвиженцем Владимиром Арешонковым, занял третье место на своем округе по количеству голосов. В частности, за него проголосовали 5 тыс. 168 человек, или 17,64% избирателей.

На втором месте оказался Арешонков, за которого отдали голоса 7 тыс. 536 человек, или 25,72% избирателей.

Победителем избирательной гонки на округе № 64 в Житомирской области стал кандидат от "Слуги народа" Вячеслав Сигачев, которому отдали свое предпочтение 8 тыс. 583 человек, или 29,29% избирателей.

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Напомним, по состоянию на текущее время в парламент проходят пять партий:

"Слуга народа" Дмитрия Разумкова - 44,2% голосов избирателей;

"Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко, Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука - 11,4% голосов избирателей;

"Европейская солидарность" Петра Порошенко - 8,8% голосов избирателей;

ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко - 7,4% голосов избирателей;

"Голос" Святослава Вакарчука - 6,5% голосов избирателей.

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