Украина фото В Херсоне перевернулся автобус с бюллетенями и членами окружной комиссии

2019-07-22 10:13 171

В Херсоне произошло ДТП с участием автомобиля, который перевозил избирательные бюллетени после дня голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции области, ДТП произошло в Херсоне на углу улиц Театральная и Воронцовская. 30-летняя водитель автомобиля "ЗАЗ Славута", выезжая с второстепенной дороги на главную, не предоставила преимущества в движении микроавтобусу Volkswagen Transporter.

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"В результате столкновения микроавтобус перевернулся. Как выяснилось, автомобиль Volkswagen осуществлял перевозку избирательных бюллетеней в окружную комиссию", - добавили в полицию.

По данным правоохранителей, в нем находились члены участковой избирательной комиссии, перевозившие бюллетени в окружную комиссию.

В результате дорожно-транспортного происшествия незначительные телесные повреждения получила сотрудница полиции, члены ОИК не пострадали.

"Сейчас бюллетени неповрежденными переданы членам ОИК", - сообщили в полиции.