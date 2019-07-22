Политика Разумков допустил объединение с Вакарчуком, но о Тимошенко и говорить не стал

2019-07-22 15:14 231

Партия Слуга народа уже начала подготовку коалиционного соглашения.

"Черновик коалиционного соглашения пишется, некоторые вещи уже подготовлены. Далее мы будем смотреть или самостоятельно формировать большинство, или с кем-то обсуждать", - сообщил СМИ глава политсилы Дмитрий Разумков.

По словам Разумкова, после этого обществу могут показать готовый текст документа.

Он отметил, что Слуга народа готова обсуждать соглашение с партиями, которые близки ей по идеологическим и морально-этическим ценностям.

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Разумков предположил, что партия Голос может быть партнером Слуги народа по коалиции, однако не стал комментировать возможность вхождения в коалицию партии Юлии Тимошенко.

Очевидно, подтверждаются прогнозы экспертов о том, что ЮВТ взамен участия своей партии в Коалиции потребует кресло премьера, а у Зеленского не совсем готовы отдать ключевой пост в правительстве.