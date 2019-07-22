Политика Внеочередные выборы признаны состоявшимися - Глава Центризбиркома Татьяна Слипачук

2019-07-22 11:14 114

Глава Центризбиркома Татьяна Слипачук в понедельник, 22 июля, объявила внеочередные парламентские выборы состоявшимися.

"Выборы парламентские состоялись", - сказала она на пресс-конференции в Киеве в понедельник.

Глава ЦИК подчеркнула, что фактов, "которые бы поставили под сомнение проведение этой парламентской кампании, не было", сообщает Интерфакс-Украина.

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Напомним, на досрочных выборах в Верховную Раду явка составила 49,84%. На данный момент обработано 48% протоколов. В парламент проходят пять партий: Слуга народа, Оппозиционная платформа - За жизнь, Европейская солидарность, Батькивщина и Голос.

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