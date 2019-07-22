Украина Перевозить бюллетени в Центризбирком будет спецназ полиции

2019-07-22 11:56 57

Нацполиция привлечет спецназ к обеспечению безопасности транспортировки избирательных бюллетеней в Центризбирком.

"Заместитель председателя НПУ Александр Фацевич поручил руководителям территориальных подразделений обеспечить беспрепятственный процесс транспортировки избирательной документации из участковых в окружные избирательные комиссии по мере подсчета бюллетеней, а в дальнейшем - из ОИК в Центральную избирательную комиссию", - сообщает пресс-служба Нацполиции.

ЦИК ОГЛАСИЛ ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ В РАДУ - РАСКЛАД СИЛ ИЗМЕНИЛСЯ

Полиция будет усиленно обеспечивать охрану общественного порядка и безопасности граждан в местах расположения окружных избирательных комиссий.

ЦИК ожидает, что первые оригинальные бумажные протоколы с мокрыми печатями о результатах голосования начнут поступать 23 июля.