Украина Перевозить бюллетени в Центризбирком будет спецназ полиции

2019-07-22 11:56 57

Нацполиция привлечет спецназ к обеспечению безопасности транспортировки избирательных бюллетеней в Центризбирком. 

"Заместитель председателя НПУ Александр Фацевич поручил руководителям территориальных подразделений обеспечить беспрепятственный процесс транспортировки избирательной документации из участковых в окружные избирательные комиссии по мере подсчета бюллетеней, а в дальнейшем - из ОИК в Центральную избирательную комиссию", -  сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Полиция будет усиленно обеспечивать охрану общественного порядка и безопасности граждан в местах расположения окружных избирательных комиссий.

ЦИК ожидает, что первые оригинальные бумажные протоколы с мокрыми печатями о результатах голосования начнут поступать 23 июля.

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Украина

Перевозить бюллетени в Центризбирком будет спецназ полиции 2019-07-22 11:56 57
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фото В Херсоне перевернулся автобус с бюллетенями и членами окружной комиссии 2019-07-22 10:13 168
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