Курьезы Надежда Савченко на выборах в Раду получила менее десяти голосов

2019-07-22 12:01 306

Экс-первый номер в списках партии Тимошенко Надежда Савченко на досрочных выборах в Верховную Раду, которая баллотировалась в одномандатном избирательном округе №51 в Донецкой области, получила всего восемь голосов.

Как сообщает Громадське, в этом округе победил лидер общественной организации Никто кроме нас, самовыдвиженец Александр Ковалев.

По результатам обработки 50% протоколов он набрал 64,31% голосов избирателей, тогда как его ближайший конкурент, самовыдвиженец Владимир Веселкин – 14,93%.

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Остальные кандидаты набрали менее 7% голосов.

Напомним, перед выборами Савченко намеревалась агитировать в оккупированной Горловке, но ее не пустили на неподконтрольную территорию.