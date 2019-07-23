Центризбирком обработала 92,86% электронных протоколов об итогах голосования в многомандатном общегосударственном избирательном округе на внеочередных выборах Верховной Рады. Главное изменение среди фаворитов кампании – партия ВО Батькивщина вышла на третье место.
Согласно свежим данным на сайте ЦИК:
ЦИК ОГЛАСИЛ ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ В РАДУ - РАСКЛАД СИЛ ИЗМЕНИЛСЯ
Остальные партии не преодолевают проходной пятипроцентный барьер. Так, у Радикальной партии Олега Ляшко 4,01%, у партии Сила и честь – 3,80% голосов, Оппозиционный блок – 3,06%. У Украинской стратегии Гройсмана – 2,32%, партии Шария — 2,24%, ВО Свобода – 2,17%.