Политика Тимошенко начала быстро набирать голоса - Порошенко потерял третье место

2019-07-23 09:43 408

Центризбирком обработала 92,86% электронных протоколов об итогах голосования в многомандатном общегосударственном избирательном округе на внеочередных выборах Верховной Рады. Главное изменение среди фаворитов кампании – партия ВО Батькивщина вышла на третье место.

Согласно свежим данным на сайте ЦИК:

  1. За партию Слуга народа проголосовали 43,12% избирателей
  2. Оппозиционная платформа – За життя набрала 13,03%
  3. ВО Батькивщина – 8,19%
  4. Европейская солидарность – 8,14%
  5. Голос – 5,86%.

ЦИК ОГЛАСИЛ ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ В РАДУ - РАСКЛАД СИЛ ИЗМЕНИЛСЯ

Остальные партии не преодолевают проходной пятипроцентный барьер. Так, у Радикальной партии Олега Ляшко 4,01%, у партии Сила и честь – 3,80% голосов, Оппозиционный блок – 3,06%. У Украинской стратегии Гройсмана – 2,32%, партии Шария — 2,24%, ВО Свобода – 2,17%.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

видео Никакой амнистии для боевиков Донбасса не будет, это не допустимо, - Разумков

2019-07-23 12:46 60

Разумков допустил объединение с Вакарчуком, но о Тимошенко и говорить не стал

2019-07-23 10:44 537

Сколько миллиардов из бюджета получат победившие на выборах в Раду

2019-07-23 08:12 321

Скандальный кандидат Пашинский разгромно проиграл человеку Зеленского

2019-07-22 15:46 735

Еще новости в разделе "Политика"

видео Никакой амнистии для боевиков Донбасса не будет, это не допустимо, - Разумков

2019-07-23 12:46 60

Антирекорд выборов: Впервые в истории Украины явка составила ниже 50%

2019-07-23 11:45 150

У Зеленского впервые конкретно озвучили планы по местным выборам

2019-07-23 11:12 174

Разумков допустил объединение с Вакарчуком, но о Тимошенко и говорить не стал

2019-07-23 10:44 537
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

видео Никакой амнистии для боевиков Донбасса не будет, это не допустимо, - Разумков 2019-07-23 12:46 60
Антирекорд выборов: Впервые в истории Украины явка составила ниже 50% 2019-07-23 11:45 150
У Зеленского впервые конкретно озвучили планы по местным выборам 2019-07-23 11:12 174
Разумков допустил объединение с Вакарчуком, но о Тимошенко и говорить не стал 2019-07-23 10:44 537

Лента

видео 12:46 Никакой амнистии для боевиков Донбасса не будет, это не допустимо, - Разумков
12:13 У Трампа создают военную коалицию из-за конфликта в Ормузском проливе
11:45 Антирекорд выборов: Впервые в истории Украины явка составила ниже 50%
11:12 У Зеленского впервые конкретно озвучили планы по местным выборам
10:44 Разумков допустил объединение с Вакарчуком, но о Тимошенко и говорить не стал
КАРТА 10:10 Тишина на Донбассе - впервые за долгое время сутки прошли без обстрелов
09:43 Тимошенко начала быстро набирать голоса - Порошенко потерял третье место
09:11 Почему на самом деле дешевеет доллар - раскрыты валютные игры НБУ
ОБНОВЛЯЕТСЯ 08:40 Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области
08:12 Сколько миллиардов из бюджета получат победившие на выборах в Раду