Политика Тимошенко начала быстро набирать голоса - Порошенко потерял третье место

2019-07-23 09:43 408

Центризбирком обработала 92,86% электронных протоколов об итогах голосования в многомандатном общегосударственном избирательном округе на внеочередных выборах Верховной Рады. Главное изменение среди фаворитов кампании – партия ВО Батькивщина вышла на третье место.

Согласно свежим данным на сайте ЦИК:

За партию Слуга народа проголосовали 43,12% избирателей Оппозиционная платформа – За життя набрала 13,03% ВО Батькивщина – 8,19% Европейская солидарность – 8,14% Голос – 5,86%.

ЦИК ОГЛАСИЛ ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ В РАДУ - РАСКЛАД СИЛ ИЗМЕНИЛСЯ

Остальные партии не преодолевают проходной пятипроцентный барьер. Так, у Радикальной партии Олега Ляшко 4,01%, у партии Сила и честь – 3,80% голосов, Оппозиционный блок – 3,06%. У Украинской стратегии Гройсмана – 2,32%, партии Шария — 2,24%, ВО Свобода – 2,17%.