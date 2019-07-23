Политика Антирекорд выборов: Впервые в истории Украины явка составила ниже 50%

2019-07-23 11:45 153

В Украине завершились досрочные парламентские выборы. Уже есть первые фактические результаты голосования. По данным на текущее время в Верховную Раду проходят партии Слуга народа Зеленского, Оппозиционная платформа – За жизнь (ОПЗЖ), Батькивщина Тимошенко, Евросолидарность Порошенко и Голос Вакарчука.

Президентская политсила установила своеобразный рекорд, взяв более половины голосов избирателей (включая мажоритарные округа).

Но был побит и антирекорд. Так, впервые в истории Независимой Украины явка составила ниже 50%. Сказался сезон отпусков, пляжей, дачь. Ну и наши традиционные лень, равнодушие, пофигизм и глупость.

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