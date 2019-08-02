Курьезы фото Матерный пост главы Офиса президента Богдана озадачил Кличко

2019-08-02 12:13 159

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан сделал первый пост в Facebook после своей "отставки".

Запись политика ввела в ступор пользователей соцсети. Пост очень неоднозначный, явно относится к борьбе, разыгравшейся между Богданом и мэром столицы Виталием Кличко.

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 Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что глава Офиса президента Андрей Богдан написал заявление об отставке и подал его президенту. 

Уже сегодня информационное агентство "Интерфакс-Украина", которое вчера распространило информацию со ссылкой на собственные источники об отставке главы ОП, аннулировало данную новость.

"Аннулируются новости от 2 августа (время выхода 08:53, 08:56 и 09:29) о заявлении Андрея Богдана об отставке с должности главы Офиса президента", - сказано в сообщении агентства.

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