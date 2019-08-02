Политика "Это похоже на шутку", - Разумков назвал отставку Богдана глупостью

2019-08-02 10:11 240

Глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков не владеет информацией о заявлении об отставке главы Офиса президента Андрея Богдана, о чем СМИ писали 1 августа. 

"Я сам только что из новостей узнал. Ничего об этом не знаю", - сказал Разумков в комментарии "Радио Свобода".

Один из депутатов от "Слуги народа", пожелавший, чтобы его имя не указывали, предположил, что Богдан просто пошутил таком образом.

"Это похоже на шутку, прочитайте заявление до конца", - сказал он.

Действительно, если внимательно посмотреть на документ, который появился в СМИ, подписанный именем Богдана, можно заметить юмор в подтексте.

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского назвали "ерундой" слухи о том, что Андрей Богдан написал заявление об отставке с поста главы ведомства по собственному желанию. Соответствующее заявление сделал заместитель руководителя Офиса президента Украины Руслан Рябошапка.

"Это ерунда ... не дождетесь", - подчеркнул Рябошапка.

В пресс-службе главы государства и вовсе отказались комментировать информацию о том, действительно ли Богдан письменно заявил об увольнении, добавив, что данную информацию выясняют.

Информационное агентство "Интерфакс-Украина", которое вчера распространило информацию со ссылкой на собственные источники об отставке главы Офиса президента Украины, аннулировало данную новость. 

"Аннулируются новости от 2 августа (время выхода 08:53, 08:56 и 09:29) о заявлении Андрея Богдана об отставке с должности главы Офиса президента", - сказано в сообщении агентства.

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